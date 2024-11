Elisoccorso, Montefiori interroga Palazzo civico mettendo sul tavolo la possibilità di una convenzione con l’Opa di Massa

Servizio di elisoccorso tema di un’interrogazione al sindaco presentata da Andrea Montefiori, consigliere comunale del Partito democratico. Un argomento sul quale in questi giorni si è registrato uno scambio tra Davide Natale, consigliere regionale e segretario del Pd ligure, e l’assessore comunale competente Pietro Antonio Cimino (qui, qui e qui).

“Molto recentemente, in almeno quattro casi, a fronte della richiesta di un elicottero notturno per pazienti che dovevano essere centralizzati al San Martino, è stato risposto che l’elicottero non avrebbe soddisfatto l’urgenza, in quanto la piazzola di atterraggio dell’elicottero è attualmente occupata dal Luna Park – scrive Montefiori -. Non è stata ancora definita la possibilità di atterrare al Montagna e la piazzola dei Vigili del Fuoco non è abilitata per l’atterraggio notturno”.

