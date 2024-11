“La magia del Barocco” apre una nuova stagione di musica alla chiesa metodista

Domenica 10 novembre riprendono dopo la pausa estiva i concerti della rassegna “Musica in Città” alla chiesa metodista della Spezia, in Via Da Passano, nei pressi di Piazza del Bastione, eventi realizzati con il contributo dell’8×1000 delle chiese valdesi e metodiste. L’appuntamento è alle 17.00 con il concerto “La Magia del Barocco”, protagonista il duo composto da Fabrizio Heim Cipriani al violino e da Netanel Cipriani al violoncello. Fabrizio Heim Cipriani è un affermato violinista con moltissimi concerti ed incisioni all’attivo, con la vocazione e la passione per la musica barocca; fa parte della ristretta cerchia di violinisti al mondo che si sono prodotti sul celebre

“Cannone”, il violino Guarneri appartenuto a N. Paganini. In questa esibizione, Fabrizio Heim Cipriani sarà insieme al figlio Netanel Cipriani, giovane violoncellista ma già con un curriculum di tutto rispetto. Eseguiranno un programma incentrato su alcuni degli autori più celebri e rappresentativi del periodo barocco – Vivaldi, J.S.Bach e Telemann -, illustrato nel dettaglio qua sotto.

Il programma

A. Vivaldi (1678 –1741) – Da “La Primavera”: Allegro

J.S. Bach (1685-1750) – Sonata in Sol magg. BWV 1021 per violino e basso

(Adagio – Vivace – Largo – Presto)

J.S. Bach (1685-1750) – Preludio, Minuetto I e II, Giga dalla Suite n. 1 per violoncello solo BWV

1007

G.Ph. Telemann (1681 – 1767) – Fantasia 12 per violino solo in La min.

(Moderato—Vivace—Presto)

A.Vivaldi – Sonata op. 2 n. 3 in Re min. per violino e basso

(Preludio – Corrente – Adagio – Giga)

