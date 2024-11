Marco Bucci proclamato presidente della Regione Liguria, entro 20 giorni il giuramento

Genova. Marco Bucci è il nuovo presidente della Regione Liguria. È stato proclamato ufficialmente oggi dalla Corte d’appello di Genova, oltre una settimana dopo la fine delle elezioni e la diffusione dei risultati definitivi.

Da questo momento Bucci può effettivamente “trasferirsi in Regione”, come ha preannunciato oggi a margine del consiglio comunale. Potrà nominare anzitutto il capo di gabinetto e i vertici dello staff. Prima della decadenza dalla carica di sindaco, tuttavia, dovranno essere votati tre atti nella sala rossa di Palazzo Tursi: la delibera di incompatibilità, la presa d’atto da parte di Bucci e infine la dichiarazione vera e propria di decadenza. A quel punto il testimone passerà al vicesindaco Pietro Piciocchi che rimarrà in carica fino alle prossime elezioni, previste nel 2025.

