Orlando: “Non mi candido a sindaco di Genova”. E torna la suggestione delle primarie

Genova. Non ha ancora sciolto la riserva sul suo futuro Andrea Orlando, ex ministro e deputato Pd appena sconfitto alle regionali, al bivio tra il Parlamento e la leadership dell’opposizione in Consiglio. “Ci sto pensando, deciderò nei prossimi giorni perché non abbiamo molto tempo. Sicuramente continuerò a fare una battaglia in Liguria”, dichiara oggi a Un giorno da pecora, smarcandosi però dalla suggestione di una candidatura a sindaco di Genova. Su una cosa invece ha le idee chiare: l’alleanza col Movimento 5 Stelle deve andare avanti nonostante i veleni arrivati nelle ultime ore proprio da quella parte.

“In Liguria non siamo riusciti a costruire un progetto per una vera alternativa alla destra degli affari e degli interessi, quella dell’ex presidente regionale Toti – aveva dichiarato nelle scorse ore Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e vice di Giuseppe Conte -. A capo della coalizione non c’era una figura innovativa e credibile per i nostri elettori, che potesse garantire discontinuità. Penso che molti elettori del M5s non siano andati a votare proprio per questo, perché non riuscivano a distinguere tra i due campi“.

