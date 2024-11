Pubblicato l’avviso per il rinnovo dei delegati del Canale Lunense

Con decreto n.14 il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ha pubblicato, all’albo pretorio dell’ente l’avviso pubblico per la presentazione di candidature relative alla designazione di nominativi per il rinnovo del consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica e d’Irrigazione del Canale Lunese.

Le candidature per la designazione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Sarzana entro le ore 12 del giorno 15 novembre 2024, con una delle seguenti modalità:

• a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, nella sede di P.zza Matteotti, n. 1, piano terra, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16;

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo anzidetto. Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante;

• a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:

protocollo.comune.sarzana@postecert.it.

