Dall’ufficio stampa Consorzio Portofino Coast

Il Consorzio Portofino Coast è lieto di annunciare il programma delle attività promozionali per il mese di novembre, che vedrà la partecipazione a importanti fiere internazionali e workshop dedicati al turismo e alla valorizzazione del territorio. Lunedì 25 novembre si terrà inoltre l’Assemblea elettiva annuale, un’occasione per fare il punto della situazione e rinnovare il Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio.

