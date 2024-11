Recco: infortunio sul lavoro in via della Ne, 68enne al San Martino

Infortunio sul lavoro in via della Nè a Recco poco dopo le 13.00 in un cantiere edile. Un operaio di 68 anni è scivolato da un terrapieno, trattenuto da un ferro infisso in un muro che ne ha frenato la caduta. Una posizione pericolosa, tanto che, per metterlo in sicurezza, sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo. L’uomo che ha subito un grave trauma al rachide, soccorso dal medico del 118, è stato poi trasferito dalla Croce Verde di Camogli in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Martino. Sul posto i tecnici del Nucleo centro levante Psal per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e i carabinieri di Recco. Il cantiere è stato posto sotto sequestro.

