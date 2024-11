Recco: la via Provinciale in 82 scatti, tra il 1902 e il 1938

In una serata che a Recco sembra ci sia il coprifuoco, un numeroso pubblico è intervenuto nella sala polivalente per l’inaugurazione della mostra fotografica “La via Provinciale”, allestita da Carlo Guglieri. Sono ben 82 le immagini che propongono la via Aurelia nel tratto tra il confine di Sori e il cimitero, in un arco di tempo compreso tra il 1902 e il 1938. Cartoline frutto di una paziente ricerca che propongono uno spaccato della vita cittadina nel primi decenni del ‘9oo. Il negozio della famiglia Revello oggi trasferitasi a Camogli; il furgone dell’Invernizzi che riforniva panifici e trattorie; la gara motociclistica Recco-Ruta; il passaggio del Giro d’Italia ciclistico e motociclistico. Ogni immagine è corredata da una didascalia che la illustra. Osservare la mostra è come ripercorrere un pezzo di storia e di costume.

A Guglieri il saluto e il grazie del sindaco Carlo Gandolfo e della presidente della Pro Loco Stefania Zerega. Tra il pubblico l’assessore Davide Manerba, i consiglieri comunali Dario Capurro, Andrea Brunelli e Leonardo Baldineti e tra i molti altri Giovanni Diena, 97 anni portati come un settantenne in ottima forma.

» leggi tutto su www.levantenews.it