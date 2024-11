Ruba un coltello in un negozio a Certosa e minaccia la compagna e alcuni passanti: denunciato dalla polizia locale

Genova. Un 49enne italiano, nato a Reggio Calabria ma residente a Genova, pluripregiudicato per diversi gravi reati, è stato denunciato a piede libero dalla polizia locale per aver rubato un coltello in un negozio a Certosa e avere con questo minacciato la compagna puntandole il coltello alla gola. Poi se la sarebbe presa anche con alcuni passanti che hanno provato a intervenire minacciando anche loro.

E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi nella zona della metro di Brin a Certosa. Sul posto, dopo l’allarme lanciato da alcuni passanti, sono arrivati gli agenti della polizia locale. L’uomo era già fuggito e avrebbe abbandonato il coltello nella spazzatura dopo aver minacciato la compagna e averle preso il cellulare.

