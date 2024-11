Savona, pulizia del letimbro e dei rii: al via i lavori nei prossimi giorni

Savona. “Tenuto conto degli eventi occorsi nel mese di ottobre e degli effetti che questi hanno prodotto sull’alveo del torrente e dei rii, anche in termini di trasporto di materiale, è urgente intervenire non appena la situazione degli alvei consenta l’accesso nei torrenti con i mezzi necessari per l’esecuzione delle attività di pulizia e manutenzione”. E’ il contenuto dell’ordinanza emessa quest’oggi dal sindaco Marco Russo relativa alla manutenzione, necessaria e urgente dopo i diversi episodi di maltempo delle ultime settimane, nei torrenti Letimbro, Quiliano e Lavanestro e sui rii Molinero e Ritorto.

I lavori, che saranno realizzati da Sea-s, partiranno nei prossimi giorni.

