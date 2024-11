Sestri: al via corso di djambé

Dall’associazione un Granello di Sale

Proseguono a Sestri Levante le iniziative dell’associazione Un Granello di Sale: domani mercoledì 6 novembre prende il via sotto la direzione del prof. Mario Marino il corso di Djambè, lo strumento a percussione di origini africane diventato di uso comune nei concerti di artisti di tutto il mondo ma anche molto amato dagli appassionati di musica. Al centro dell’attenzione anche la disciplina di Body Percussion, estremamente importante per il coordinamento motorio e la salute di corpo e mente. Il corso si terrà ogni mercoledì dalle 18 alle 19 nella sede di via XX Settembre a Sestri Levante. Info e iscrizioni 346-6097257 oppure 329-7581612. Email ungranellodisale@virgilio.it

