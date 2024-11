Sicurezza, la Liguria in “zona gialla” per il rischio di morte sul lavoro: 16 le vittime da inizio anno

Liguria. L’ultimo report del 2024 dell’Osservatorio per la sicurezza sul lavoro di Vega Engineering certifica che Liguria in “zona gialla” per il rischio di morte sul lavoro. Vega Engineering ha messo a punto in sistema di classificazione che va da bianco (incidenza infortunistica inferiore al 75% dell’incidenza media nazionale) a rosso (regioni con un’incidenza infortunistica superiore al 125% dell’incidenza media nazionale).

La Liguria, come detto, finisce in zona gialla insieme con Lazio, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana: si tratta di regioni in cui, a settembre 2024, l’incidenza infortunistica era compresa tra il 75% dell’incidenza media nazionale e il valore medio nazionale, pari a 24 morti sul lavoro ogni milione di lavoratori. Sulle 776 vittime sul lavoro in Italia (567 in occasione di lavoro e 209 in itinere), la Liguria ne contava a settembre 13, cui si aggiungo altre tre tragedie: la morte di Marco Ricci, operaio edile di 39 anni che lo scorso 3 ottobre è precipitato nel vano del futuro ascensore della palazzina ex Amiu che diventerà la ludoteca del parco del memoriale del Morandi; quella di Kamal Mziuora, operaio trentenne morto a metà ottobre sull’autostrada A10, tra Varazze e Arenzano (incidente mortale classificato come considerato “in itinere”); e quella dell’operaio di 29 anni che lunedì mattina è morto sull’autostrada A6 cadendo da un viadotto nei pressi della galleria Nigiu, in direzione Savona.

