Tarros ko anche a Siena, Caluri: “Ci sono giocatori che devono darsi una svegliata”

Dopo la sconfitta contro la Vismederi Costone Siena, e soprattutto alla luce della prestazione dei bianconeri, sono dure le parole di presidente Danilo Caluri: “Siamo in un momento particolare, credo nel lavoro dell’allenatore al cento per cento ed anche nel lavoro e nel sacrificio che ha fatto il gruppo. Il problema è che ci sono alcuni giocatori che fanno scena muta. E’ come se avessi un’azienda e pagassi dei lavoratori e alcuni di questi non fossero neppure criticabili per un lavoro fatto male: questo è un lavoro non fatto. E’ come andare a scuola e consegnare il tema in bianco. Questa è la realtà dei fatti”. “Noi – prosegue il patron bianconero – abbiamo stanziato un budget per ottenere un risultato che non stiamo ottenendo per niente. Ci possono stare alcune prestazioni negative, lo so bene, ma qui si tratta di non essere in grado d giocare in questo campionato. Evidentemente anche noi abbiamo fatto errori di valutazione. Queste persone le esorto a darsi una regolata, a cercare di recuperare il tempo perduto perché altrimenti saremo costretti a fare delle scelte”.

Danilo Caluri fa un esempio concreto, relativo proprio all’ultima partita: “A Siena, a 5 minuti dalla fine, eravamo 5 punti sotto ed abbiamo fatto ¼ dai liberi: vuol dire che la partita era ancora aperta, ma abbiamo continuato a fare scena muta. Secondo il mio punto di vista ci sono giocatori che non stanno giocando e questo non lo avevamo messo in preventivo”. Parole di tenore apposto, il Presidente le rivolge alla panchina: “Un applauso alla panchina che anche a Siena ci ha permesso di essere ancora in partita a 5 minuti dalla fine. Su questo la società non ha sbagliato niente: né nella scelta di allungare la panchina, né in quella dei giocatori. I top player, invece, non mi riferisco a tutti, ma si devono dare una svegliata, altrimenti saremo costretti a ritornare sulle nostre scelte”. “Intanto – anticipa – arriverà un nuovo giocatore, faremo un ulteriore sforzo”.

