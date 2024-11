Viale Mazzini grazie al suo lavoro è sempre stata il luogo dei bambini. Da oggi però quella via, diventata per tutti una pista alla quale collegare tanti ricordi felici, sarà un po’ più triste perché Tina, la storica gestrice dei grilli, non c’è più. All’anagrafe si chiamava Ernesta Pietrini, aveva 88 anni ed è mancata ieri. Per quanti l’hanno conosciuta, soprattutto tra gli anni Sessanta e Ottanta assieme al marito, era la signora che accoglieva tutti e affittava i particolarissimi tricicli unici nel loro genere ed eletti, nel tempo, simbolo autentico della spezzinità. Salire su un grillo per quelli un po’ più grandicelli è un ricordo da custodire gelosamente e non può che essere associato al volto di chi permetteva, anche solo per una corsa, di immaginarsi impegnati in gare fantasmagoriche e altre avventure. Numerosi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di “Tina” che nel corso della sua vita aveva anche lavorato nelle cucine comunali. Lascia i figli e i nipoti. I funerali si terranno giovedì, 8 novembre alla Spezia, nella chiesa dei Santi Giovanni e Agostino.

L’articolo Tina “dei grilli” non c’è più: i funerali nella chiesa dei Santi Giovanni e Agostino proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com