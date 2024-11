Bucci valuta ipotesi sottosegretari. Orlando: “Direi che forse servono più infermieri e medici”. Pastorino: “Idea completamente fuori luogo”

Marco Bucci valuta la possibilità di inserire la figura dei sottosegretari nella macchina di governo, ritenendo potrebbe essere utile per andare a operare efficacemente nei vari ambiti d’azione dell’ente. Lo ha detto il neo presidente della Regione (ieri la proclamazione ufficiale) a margine della scorsa seduta del Consiglio comunale di Genova, che presto abbandonerà assieme alla fascia di sindaco della Superba. “Ci sono una marea di deleghe – uno dei passaggi della dichiarazione di Bucci -, per questo pensiamo di adottare il sistema dei sottosegretari anche per la Regione Liguria così come accade già altrove, ad esempio in Lombardia”. Il neo presidente ha anche individuato la necessità della creazione di una delega alla Blue economy e una ristrutturazione di quelle a Infrastrutture ed Entroterra.

L’opzione sottosegretari sollevata dal timoniere del centrodestra alle recenti regionali non ha mancato di riscuotere alcune reazioni dallo schieramento opposto. “Io direi invece che forse ci vogliono più infermieri e più medici in Liguria e su questo credo sia opportuno fare una discussione”, ha detto in merito all’ipotesi sottosegretari Andrea Orlando – che sta riflettendo sulla sua presenza o meno nella nuova Assemblea legislativa regionale -, che nel medesimo intervento tocca anche altri due punti. Uno riguarda la riunione di maggioranza tenutasi nell’ottica della formazione della giunta Bucci: “A questa riunione partecipa il presidente di un’altra regione (Alberto Cirio, presidente del Piemonte, ndr). Una stranezza che, però, confligge con l’idea della piena autonomia di una regione come la nostra. Non sarà oggetto di polemica questo, ma una qualche curiosità la suscita”. E in una ulteriore considerazione, a tema consumo del suolo, per la limitazione del quale il centrosinistra aveva messo sul tavolo una legge da presentare in caso di successo, l’ex ministro e parlamentare Pd dice a Bucci che “se vorrà ne discuteremo insieme: io sono disponibile perché l’impianto di quella legge lo avevamo definito ed è un provvedimento che semplicemente lavora per evitare che si impermeabilizzi altro suolo e vincola anche gli interventi, soprattutto nelle aree urbane, alla riambientalizzazione come condizione per contenere in parte l’effetto dei cambiamenti climatici e degli eventi calamitosi che purtroppo si succedono da tanti anni”.

