Capotreno arrestato, il sindacato di polizia Silp Cgil chiede più personale per la Polfer

Genova. “Il recente accoltellamento di un capotreno, avvenuto nella nostra provincia, riporta drammaticamente all’attenzione pubblica la questione della sicurezza nei treni e nelle stazioni”. A dichiararlo è Salvatore Artale, segretario generale provinciale del sindacato di polizia Silp Cgil di Genova, che sottolinea come “tale episodio evidenzi non soltanto il grave rischio per gli operatori, ma anche il profondo malessere del sistema della sicurezza ferroviaria”.

“Denunciamo da tempo il depauperamento della specialità della polizia ferroviaria, che è ormai un’emergenza sotto gli occhi di tutti,” afferma Artale. “La grossa carenza di personale è evidente e attualmente nella provincia di Genova sono dislocati solamente 86 operatori. Per rispondere in modo efficace ai bisogni reali di sicurezza, ne servirebbero almeno altri 30-40.”

