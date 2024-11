Caro voli, Pastorino (Pd): “Inammissibile pagare oltre 500 euro per un Genova-Roma”

Genova. “Oltre 500 euro per un volo di sola andata tra Genova e Roma, della durata di un’ora e dieci minuti: il costo dei biglietti aerei di Ita Airways, società partecipata al 100% dal ministero dell’Economia, non sono ammissibili in generale e non lo sono ancor più per una compagnia di bandiera: la situazione mette a rischio il diritto alla mobilità dei cittadini sul territorio nazionale”.

È il commento del deputato ligure del Partito Democratico Luca Pastorino, che su questo tema ha presentato un’interrogazione al ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso e al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini.

» leggi tutto su www.genova24.it