Colpito da danno cerebrale: da Albissola, il piccolo Ivan è arrivato in Austria in un centro per le cure riabilitative

Hochzirl (Austria). “Oggi io e Ivan siamo finalmente qui in Austria e ‘grazie’ è la prima parola che mi viene in mente”. Monica Vinto e il suo Ivan. Una storia lunga mesi. Per lui un improvviso grave danno cerebrale e l’inizio di un percorso di cure e speranza.

“Sono grata alle oltre 4mila persone dal cuore grande che ci hanno donato questa opportunità”. Una raccolta fondi per il figlio, l’infinito affetto delle persone che sono accanto. Fin dall’inizio. È per loro questo messaggio di riconoscenza.

» leggi tutto su www.ivg.it