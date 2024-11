Dal campetto ristrutturato al sogno di chiudere la carriera a casa: gli Esposito tornano a Castellammare nel loro miglior momento di sempre

Sono passati più di dodici anni da quando, dopo una rapida riflessione, Agostino Esposito decise di lasciare Castellammare di Stabia per inseguire il sogno dei propri figli. Lui, ex calciatore ed allenatore che di talento se ne intende, aveva capito per primo che tutti e tre i suoi ragazzi avrebbero fatto strada. Salvatore, il più grande dei tre, era stato il primo a finire nel mirino del Brescia, che nel 2011 convinse la famiglia Esposito a trasferirsi al Nord, dando una chance anche al figlio di mezzo, Sebastiano, il cui talento aveva impressionato tutti. Silenzioso e attento agli sviluppi, anche il piccolo di casa, Pio, all’epoca tra i sei e i sette anni, osservava incuriosita la parabola dei fratelli, che cominciavano a muovere i primi passi di una carriera che di lì in avanti sarebbe stata in rampa di lancio. Anche Pio vestirà negli anni successivi la maglia del Brescia, passando poi all’Inter come gli altri due fratelli, che con sudore e fatica stavano costruendo la propria traiettoria.

In quel 2012 la famiglia Esposito disse arrivederci alla propria Castellammare, al Rione Cicerone e alle palazzine Inacasa, che per prime erano state teatro del talento dei tre stabiesi. Lì, tra le mura degli edifici e nel campetto del quartiere, Salvatore, Sebastiano e Pio hanno mosso i primi passi nel calcio, il luogo da cui tutto ha avuto inizio e che i tre fratelli non hanno mai dimenticato. Circa un mese fa, un viavai di voci aveva acceso il quartiere Cicerone. “Sono tornati”. Salvatore, Sebastiano e papà Agostino si erano presentati in mattinata in quel campetto, da dove tutto era cominciato. E, a loro spese, avevano cominciato un lavoro di restauro per restituire alla zona quel prato verde in cui loro sogno aveva preso vita.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com