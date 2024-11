Donald Trump verso la Casa Bianca

Donal Trump viaggia spedito verso l’elezione a 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Quando lo spoglio è ormai a buon punto, il vantaggio del candidato repubblicano nei confronti di Kamala Harris nei cosiddetti swing states, gli stati dove l’esito elettorale era dato per incerto, è tale per cui la nomina del tycoon è solo questione di tempo. In questo momento Trump, che è già a quota 266 seggi sui 270 necessari per vincere, sta tenendo il suo discorso presso il proprio quartier generale dopo aver seguito lo spoglio dalla propria tenuta di Mar-a-Lago.

