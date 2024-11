Dopo Bucci in Comune, partiti nervosi sull’ipotesi “tecnici” per le sostituzioni in giunta

Genova. Mancano almeno due settimane al momento della decadenza di Marco Bucci da sindaco di Genova e quindi dell’avvio della nuova era in Regione Liguria. Il neopresidente è stato proclamato solo ieri, 5 novembre, e perché sia completato l’iter amministrativo che determinerà il passaggio di consegne al vice sindaco facente funzione, Pietro Piciocchi, sono necessarie tre votazioni in consiglio comunale.

I ragionamenti sul “dopo”, però, sono già in atto. Piciocchi dovrà sostituire sicuramente l’assessore ad Ambiente, Rifiuti e Mobilità, Matteo Campora, eletto in consiglio regionale, ed è convinto – ma su questo esistono diverse interpretazioni giuridiche – di poter nominare anche un secondo assessore in sostituzione di Bucci che aveva la delega alla Cultura.

» leggi tutto su www.genova24.it