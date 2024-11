Eccellenza, Bogliasco batte Celle Varazze e balza in zona playoff. Palermo: “Il segreto è questo gruppo, teniamo i piedi per terra”. Poggi: “Forte alchimia e comportamento esemplare”

Bogliasco. Domenica scorsa è arrivata una vittoria particolarmente importante per il Bogliasco contro il Celle Varazze. I genovesi si sono imposti per 1-0 grazie alla gran rete di Orlando sul sorgere del secondo tempo, che ha permesso agli uomini di Mister Palermo di balzare in quarta posizione, momentaneamente in piena zona playoff.

Passo falso dunque per il Celle Varazze che arrivava da un successo casalingo contro il Campomorone Sant’Olcese; merito di questo passo falso, però, va soprattutto alla prestazione di un Bogliasco che sta stupendo tutti quest’anno, tutti meno il Mister biancorosso che è ben a conoscenza del valore della sua rosa soprattutto in termini di gruppo.

» leggi tutto su www.ivg.it