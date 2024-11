Francesco Nappi (Sovranisti per l’Italia) pronto a presentare la proposta di legge: “Riformiamo le figura degli assistenti sociali”

Liguria. Una proposta di legge popolare per riformare la legge 6/2004 e rivedere la figura degli assistenti sociali e la responsabilità civile e penale dei giudici. E’ quella che presenteranno il 21 novembre a Roma gli esponenti di Sovranisti per l’Italia e per le libertà.

“I soggetti fragili e sottoposti a misure di controllo da parte di amministratori di sostegno, assistenti sociali e giudici tutelari devono essere tutelati da episodi incresciosi. Episodi che, a giudicare dalle segnalazioni che arrivano sul tavolo della nostra segreteria, aumentano di giorno in giorno – spiega il segretario nazionale vicario Francesco Nappi – Siamo stati contattati da alcune emittenti televisive, che ci hanno chiesto di presentare nelle loro trasmissioni alcuni casi che stanno avvenendo in Italia e soprattutto nel ponente savonese. Ad esempio, sappiamo che alla Procura della Repubblica di Savona sono giunte segnalazioni riguardanti metodi discutibili messi in atto da assistenti sociali e giudici tutelari a discapito dei genitori”.

