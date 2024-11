I vertici Atc sulla gara per il subappalto: “Agito nel rispetto delle norme e per la tutela dell’azienda”

Per mesi il servizio di trasporto pubblico locale in subappalto è stato ostaggio di un ginepraio fatto di contenziosi e contese tra l’Ati uscente Saca/Seal e la subentrante Trotta/Riccitelli, cavilli legali, mosse eseguite sul filo di lana (o anche oltre) e di un contesto di preoccupazione che portava gli autisti a disposizione a diminuire sempre di più. Un quadro all’interno del quale i vertici di Atc esercizio hanno dovuto muoversi in punta di piedi, cercando di portare avanti l’esito di una gara da 27 milioni di euro basata su un capitolato che ogni giorno che passa mostra limiti sempre più grandi e che facilita l’insorgenza di problemi che si affastellano e che solo dopo il caos totale dei giorni scorsi sembrano potersi avviare gradualmente verso una soluzione. Almeno sotto il profilo della definizione delle questioni legate alla gara e al trasferimento dei lavoratori, perché il ritorno del servizio alla normalità conosciuta sino a sei mesi fa non sembra invece stagliarsi ancora all’orizzonte.

E’ quanto emerso oggi pomeriggio nel corso della lunga audizione del presidente di Atc esercizio Franco Pomo e dell’amministratore delegato Giovanni Copello, ai quali si è aggiunto il membro del consiglio di amministrazione di Seal, Stefano Consoli.

Gran parte degli interrogativi mossi in primis dal consigliere Marco Raffaelli hanno riguardato i numerosi spostamenti in avanti dei termini per la firma del contratto da parte di Trotta/Riccitelli, prima, e per l’avvio del servizio a regime, poi, sino a giungere all’interruzione del servizio in Val di Vara, Val di Magra, Lerici e Riviera di sabato e lunedì scorsi.

Poi il consigliere è passato al tema dei mezzi Seal, che, in base al capitolato, devono essere necessariamente acquistati dai subentranti per effettuare il servizio. E ancora: “Quali penali sono state applicate per i ritardi? Perché ci sono stati continui rinvii, mentre ci saremmo aspettati dalla stazione appaltante, per di più pubblica, che andasse verso una rescissione del contratto?”

