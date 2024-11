Il Millesimo batte 3 a 0 il San Cipriano e tallona la coppia Carcarese-Sampierdarenese

Il Millesimo vince il recupero della sesta giornata del Girone A di Promozione. La formazione di mister Fabio Macchia si è imposta 3 a 0 contro il San Cipriano dei tecnici Schiazza e Zamana.

Apre le marcature al 18′ del primo tempo Villar. Nella ripresa, raddoppia al 70′ Delgado mentre in pieno recupero è Enzi a chiudere i conti. I giallorossi salgono a quota 14 punti in classifica. Un punto in meno della coppia di testa formata dai “cugini” della Carcarese (che hanno però una partita in meno) e dalla Sampierdarenese.

» leggi tutto su www.ivg.it