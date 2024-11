Il nuovo anno scolastico del Parentucelli Arzelà si è aperto all’insegna di dialogo e partecipazione

Un incontro speciale tra la dirigenza e gli studenti del ‘Parentucelli Arzelà’, tenutosi di recente nell’Auditorium dell’Istituto Superiore di Sarzana, ha dato il via a un nuovo anno scolastico improntato alla partecipazione attiva e al dialogo aperto. Il dirigente scolastico, Generoso Cardinale, ha accolto gli studenti eletti di recente nel consiglio di istituto e nelle rappresentanze di classe, estendendo il suo saluto all’intera comunità scolastica. Nel suo discorso, il preside ha augurato a tutti un buon anno, sottolineando la sua totale disponibilità all’ascolto e al confronto, evidenziando come la scuola debba essere un luogo in cui gli studenti si sentano rispettati e supportati e dove le loro voci possano trovare spazio e attenzione. In questo contesto cambia anche il rapporto tra le attività extrascolastiche di arricchimento dell’esperienza educativa dalle iniziative più istituzionali come l’assemblea degli studenti che sarà focalizzata esclusivamente su temi di interesse dei ragazzi concentrandosi su problemi e progetti specifici.

Durante l’incontro sono intervenuti i vicepreside Monica Pellegrinelli e Riccardo Simonelli, le docenti dello staff di dirigenza Monica Nicoli e Maristella Storti e le docenti della funzione strumentale di coordinamento attività con gli studenti Monia Ruffini e Alessia Torri. Gli insegnanti hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra la dirigenza scolastica e gli studenti, essenziale per creare ancora di più un ambiente educativo e partecipativo favorendo un dialogo aperto e costruttivo e coinvolgendo attivamente gli studenti nei processi decisionali. Con una popolazione di quasi 1300 studenti e una sessantina di classi distribuite tra i tre indirizzi principali (liceale, tecnico e professionale), il Parentucelli Arzelà rappresenta un’importante realtà scolastica.

