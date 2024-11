Il presepe di Crevari torna a casa dopo la trasferta a Tursi. Ma resta il nodo dei locali

Genova. Le scenografie dell’iconico presepe di Crevari torneranno a casa dopo la trasferita a Palazzo Tursi disposta lo scorso anno per consentire agli appassionati di ammirarlo, anche se in versione ridotta. Lo ha confermato l’assessora al Commercio e alle Tradizioni, Paola Bordilli, rispondendo a un’interrogazione con cui la consigliera del Pd Rita Bruzzone ha chiesto aggiornamenti su una delle eccellenze che hanno reso il piccolo borgo sopra Voltri famoso anche fuori dai confini comunali.

Un passo indietro: proprio un anno fa aveva iniziato a circolare la notizia che lo storico presepe di Crevari, per il Natale 2023, non sarebbe stato come di consueto allestito nei locali della parrocchia di Sant’Eugenio, sala che l’aveva ospitato per mezzo secolo. Alla base due problematiche, una relativa alla sicurezza dei locali e un’altra relativa alla parte meccanica, molto articolata e decisamente vetusta.

