Il programma Rai “Paesi che vai…” a Pontremoli per girare una puntata

“Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…”, lo storico programma RAI, ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, in onda ogni domenica pomeriggio su RAI2 dalle 14 alle 15, arriva a Pontremoli. Livio Leonardi condurrà il pubblico in un viaggio nel tempo. Pontremoli, piccolo paradiso fiscale fino alla seconda metà del XIII secolo, città nobile del Granducato di Toscana e per due secoli Sede Vescovile. La storia di questa città è legata in maniera indissolubile alle nobili famiglie, i Dosi, i Pavesi, i Negri, che con il loro prestigio, nel 1700, hanno impreziosito dimore, ville e giardini.

Col consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il noto programma di Rai Due e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, Livio Leonardi – insignito proprio per questi motivi di importanti riconoscimenti quali la Medaglia d’Oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo – accompagnerà gli spettatori all’interno di meravigliosi palazzi signorili. Ma non solo. Scopriremo decoratori e artisti che hanno trasformato il centro storico in una tavolozza del Barocco.

