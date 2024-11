La Tarros punta sull’esperienza di Federico Loschi. Caluri: “Per fare il salto di qualità”

Per fare fronte a questo momento difficile per la squadra, lo Spezia Basket Club Tarros fa un ulteriore sforzo e porta in bianconero un giocatore di grande esperienza, che ha militato per molte stagioni in A2. Si tratta di Federico Loschi, classe 1990, 196cm di altezza, ruolo 3. “Federico è un giocatore di livello altissimo per la categoria – spiega il direttore sportivo Maurizio Caluri – il suo curriculum parla da sé: dieci stagioni di serie A2 italiana, giocate in squadre importanti come Brescia, Trieste e Verona, in molti casi con un minutaggio abbondantemente sopra i 20 minuti a partita e spesso con una media di oltre 10 punti (nella stagione 2018/2019, a Roma, la sua media è stata addirittura di 12.11 punti). Dal campionato 2020/21 gioca in serie B1 dove segna sempre più di 15 punti di media: in una stagione è arrivato a 18.93”.

Federico arriva da Livorno, dove ha giocato nelle ultime due stagioni con la maglia della PL, e dove vive con la moglie Giorgia Lucini (famosa influencer) e i due loro bimbi Riccardo e Tommaso. “Federico – prosegue Maurizio Caluri – è un giocatore dotato di grande tiro da 3 punti, capacità di giocare 1 vs 1 attaccando il ferro e ha una grande visione di gioco. E' il giocatore di livello che stavamo cercando per fare il salto di qualità. Siamo molto contenti di essere riusciti a portarlo alla Spezia, la città merita un profilo di livello come è quello di Federico”.

