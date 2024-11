Lavagna: cedesi uso loculo, in seconda fila; costo 12.000 euro

L’amministrazione comunale di Lavagna costruisce sedici loculi, disposti su quattro file, “all’interno di una costruzione, in stile cappella con il tetto a forma di vela, ubicata nella zona ampliamento della parte monumentale del Cimitero Urbano”. I particolari sull’albo pretorio del Comune di Lavagna che non indica data di scadenza per le prenotazioni. Tra le precisazioni: ” Tutti i loculi ad uso deposito funebre di famiglia saranno assegnati in concessione per anni 99 (novantanove) privi della lapide di chiusura, che rimarrà, pertanto, a carico del futuro concessionario”. “La concessione d’uso di questa tipologia di loculi potrà avvenire anche in assenza di salma”.

La nuda proprietà dei loculi, capaci di ospitare una salma e due o tre urne cinerarie, resta al Comune; la concessione non potrà essere ceduta a privati e alla morte del concessionario passerà ai suoi eredi. I costi: i loculi in prima e quarta fila costano 11.000 euro; in seconda e terza fila 12.000, oltre le spese burocratiche.

