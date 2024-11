L’Osservatorio interviene su Juve Stabia-Spezia: settore ospiti per tesserati e con soli 100 posti disponibili

Trasferta consentita ma con limitazioni per i tifosi dello Spezia che domenica 10 novembre seguiranno gli aquilotti a Castellammare di Stabia. L’Osservatorio infatti nelle prescrizioni pubblicata nella serata di ieri ha inserito anche la sfida che si giocherà in Campania “caratterizzata da profili di rischio”. Da qui il suggerimento al Gos di adottare alcune misure organizzative: vendita ai soli residenti nella Provincia della Spezia per il solo settore ospiti e con tessera sottoscritta prima del 31 ottobre; implemento del servizio di stewarding; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio come previsto da specifiche disposizioni di settore che, per disposizioni dell’Osservatorio, avrà capienza ridotta a soli 100 posti. I tagliandi sono in vendita da oggi sul circuito Etes al prezzo di 15 euro più prevendita.

