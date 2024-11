Meteo: cielo sereno sulla Liguria, continua il calo delle temperature

Liguria. Un’infiltrazione di aria fredda in quota determina un lento e progressivo abbassamento delle temperature sul Nord-Ovest Italiano, il tutto in un contesto di stabilità e giornate dominate da foschie e cieli sereni o poco nuvolosi. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni

In mattinata, cieli parzialmente nuvolosi per nuvolosità medio-alta stratificata sul centro-levante della regione, con possibili addensamenti più consistenti sull’imperiese occidentale; cieli offuscati sulle vallate savonesi e genovesi esposte al travaso nelle prime ore mattutine. Banchi di nebbia sui versanti padani con una maggiore insistenza di quest ultimi sulle zone limitrofe alle pianure del Basso Piemonte localmente anche nelle ore diurne. Cieli sereni o parzialmente velati sui restanti settori.

