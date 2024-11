Missing Film Festival: al via a Sampierdarena la 33esima edizione con Italo Calvino nelle città di Davide Ferrario

Genova. Venerdì 8 novembre parte al Club Amici del Cinema (via Carlo Rolando, 15) di Sampierdarena, ore 18.30, il 33° Missing Film Festival con la proiezione in prima visione per Genova di “Italo Calvino nelle città”, documentario in cui il regista Davide Ferrario ricostruisce la vita dello scrittore partendo dal suo celebre libro “Le città invisibili”.

Il Missing Film Festival – Lo schermo perduto è una manifestazione dedicata al cinema giovane, indipendente e da riscoprire promossa dai C.G.S. Cinecircoli Giovanili Socioculturali e dal ministero della Cultura che si svolgerà principalmente al Club Amici del Cinema fino a giovedì 19 dicembre dividendosi nelle seguenti categorie: il Concorso, il Doc, gli Omaggi e gli Extra.

