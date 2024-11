Nel primo semestre 2024 a Levante piogge superiori del 65 per cento rispetto alla media del ventennio precedente

Nel primo semestre del 2024 in Liguria si è verificata una “anomalia positiva”, ossia un eccesso di precipitazioni rispetto ai valori climatologici medi del ventennio di riferimento. Un fenomeno, come emerge dalla relazione sulla piovosità inverno-primavera 2024 di Arpal, che, seppur con accenti diversi, ha riguardato tutto il territorio regionale. A Levante, precisamente nell’area di allertamento C, comprendente interamento lo Spezzino e parte del Genovesato, l’incremento è stato del 65 per cento: da un lato la media ventennale di 660 mm, dall’altro 1091 mm del primo semestre dell’anno in corso. Variazioni superiori poi per A (bacini marittimi Ponente) e B (bacini marittimi Centro), in entrambi i casi sopra il 90 per cento; mentre per D (bacini padani Ponente) addirittura un più 104 per cento. Più 73 per cento infine per E (bacini padani Levante). Qua sotto i numeri:

