Pallanuoto M/ A2, Mobilpesca Lavagna ai nastri di partenza

Dall’ufficio stampa del Mobilpesca Lavagna ’90

Sabato 9 novembre 2024 comincia il Campionato Maschile di Pallanuoto Serie A2.

Il Mobilpesca Lavagna ’90, presieduto da Ezio Firenze, affronterà nella piscina Comunale del Parco Tigullio la Squadra del Vela Nuoto Ancona per la prima partita del torneo. Si giocherà alle ore 17,00.

Ecco la rosa della formazione lavagnese. Una Squadra giovane, profondamente rinnovata, con l’ obiettivo di una salvezza tranquilla e il compito dell’ allenatore Andrea Martini e del Vice Gabriele Berri di far crescere un gruppo di Atleti, di cui gran parte cresciuti in società, per porre le basi per gli anni a venire per raggiungere traguardi sempre più prestigiosi. Completano lo Staff tecnico il Preparatore Atletico palestra Paolo Romeo, il Preparatore Nuoto Marco Formentini, l’ allenatore dei portieri Matteo Groppo e il Direttore Sportivo Daniele Elefante.

