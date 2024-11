Percorso di formazione unitaria della Diocesi di Genova: intervento del Vescovo Calogero Marino

Genova. “Tutte le direzioni per il Regno di Dio” è il titolo del cammino unitario di formazione diocesana, aperto a tutti, laici e laiche, consacrate e consacrati, presbiteri e diaconi, articolato in cinque incontri da novembre a maggio. Si tratta di un percorso di formazione unitaria che per la prima volta la Diocesi di Genova propone per l’Anno Pastorale 2024-2025.

Cinque incontri con cadenza mensile, al sabato (dalle ore 9 alle ore 12,30) che tratteranno tematiche che tengono conto del cammino liturgico dell’Anno C e del Vangelo di Luca, dei principi della Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Evangelii Gaudium”, della Lettera Pastorale di Padre Marco Tasca “Evangelizzazione, Sinodalità e Fraternità di parrocchie” e dei risultati dell’ascolto nei tre anni di Cammino sinodale in Diocesi. Saranno articolati secondo lo schema: introduzione dell’Arcivescovo, svolgimento del tema a cura di un relatore, riflessione in tavoli di lavoro.

