Pietra Ligure, nessuna schiusa per le uova di tartaruga: trasferite in laboratorio

Pietra Ligure. Ad inizio settimana il Gruppo Ligure Tartarughe marine, di cui fanno parte Acquario di Genova, coordinatore, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (Arpal) – settori Centro del Mare e Biodiversità, Università di Genova – Distav e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ha ispezionato il nido di tartaruga di Pietra Ligure in cui non è avvenuta la schiusa delle poche uova di tartaruga non disperse dalle mareggiate di settembre.

Le uova sono state prelevate, accuratamente spazzolate, pesate, misurate e trasferite nel laboratorio di Arpal per essere analizzate con parametri morfometrici che permettono di capire lo stadio di sviluppo degli embrioni. Da un primo esame gli esperti del GLIT hanno rilevato che le uova, come avvenuto per il nido di Alassio, denotano uno sviluppo parziale.

Occorreranno ulteriori analisi per approfondire il ciclo vitale dello stato embrionale delle tartarughe e capire le cause del blocco dello sviluppo.

