Pisa e Spezia creano il solco, la Carrarese non molla, la Samp crolla ancora. Giovedì c’è Serie B Social Club

Spezia e Pisa non mollano e creano il primo grande solco di questo inizio di stagione di Serie B. La Sampdoria crolla ancora a Marassi e allontana quella continuità che Sottil cerca sin dal giorno del suo insediamento, mentre la Carrarese resiste, inanella il suo sesto risultato utile consecutivo e strappa un pareggio anche contro la Juve Stabia, tra le sorprese di questo inizio stagione. Questo e tanto altro nella dodicesima puntata di Serie B Social Club, come sempre in diretta domani, giovedì 7 novembre, a partire dalle ore 21.00.

Una grande prova di forza per il Pisa, che vince con merito sul campo di una Cremonese che era rinata con la cura Corini. Vittoria di cuore per lo Spezia di Luca D’Angelo, che mantiene la sua imbattibilità e sconfigge anche il Modena, causando l’esonero di Pierpaolo Bisoli, e allungando sul quarto posto, ora occupato da Cesena e Cremonese a pari merito. La Carrarese continua a respirare e galleggia a metà classifica, in una lotta salvezza che si preannuncia tirata fino alla fine, mentre la Samp resta nel limbo, dopo tre risultati utili di fila torna a perdere ed esce momentaneamente dalla zona playoff. Ma il campionato non si ferma e in questo week-end, l’ultimo primo della terza sosta per le nazionali, si prepara a regalare grande spettacolo: lo Spezia sarà di scena a Castellammare, dove è caduto il Pisa qualche settimana fa, mentre la Carrarese si scambia l’avversario con le Aquile, e affronterà il Modena. E poi lo scontro tra Pisa e Sampdoria, che sabato pomeriggio andranno alla caccia di tre punti molto importanti per i propri cammini.

