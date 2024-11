Quarantadue anni e non sentirli. Il numero 10 del Quiliano&Valleggia Davide Grippo continua a essere decisivo per le sorti dei biancorossoviola.

Nel recupero del match della quinta giornata di Prima Categoria rinviato per maltempo, la Bolzanetese si era portata in vantaggio con Morchio in apertura di secondo tempo. Ma a dieci dal termine è Grippo a ristabilire la parità con una fucilata su punizione dal limite dell’area.

