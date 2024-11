Da Gianluca Cecconi Segretario Circolo Pd Rapallo

Domani Giovedì 7 Novembre 20204, presso la sede del circolo PD Rapallo, di via dell’Arca 1, dalle ore 17 alle ore 19: sarà possibile firmare per dire un No alla costruzione del nuovo asilo nido all’interno del Parco Casale.

