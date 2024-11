Savona, da venerdì “Il cammino di speranza” con la “Scuola della Parola”

Savona. Venerdì 8 novembre alle ore 21 nella Chiesa Maria Ausiliatrice, in via san Giovanni Bosco, inizierà la “Scuola della Parola” 2024-2025 con monsignor Calogero Marino. Il tema scelto dal vescovo è “Il cammino di speranza”, in sintonia con quello del venticinquesimo giubileo universale ordinario del 2025. Gli incontri successivi si terranno il 6 dicembre, 10 gennaio, 7 febbraio, 7 marzo, 11 aprile e 2 maggio. L’iniziativa si concluderà sabato 7 giugno nella Cattedrale Nostra Signora Assunta con la veglia di Pentecoste.

“Il nostro cammino pastorale si inserirà quest’anno nel tempo giubilare che inizierà il 29 dicembre: saremo chiamati a farci tutti pellegrini di speranza! – scrive monsignor Marino in una lettera a presbiteri e religiosi – Ho pertanto deciso, assieme al Consiglio di Fraternità, di dare connotazione unitaria alle esperienze formative che vivremo in Diocesi e che dovranno aiutarci a ritrovare il filo della speranza

» leggi tutto su www.ivg.it