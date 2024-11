Serie D, Cairese solida contro il Bra. Nappi: “Sono orgoglioso, voglio felicità per un pareggio contro la prima in classifica”

Cairo Montenotte. La Cairese pareggia nella gara di recupero dell’undicesima giornata di Serie D contro la capolista Bra. Una prestazione di grande solidità offerta dalla squadra gialloblù, che è riuscita a spuntarla nei duelli e si è portata a casa un punto importante per la propria classifica.

Questo è un aspetto che ha voluto sottolineare particolarmente mister Marco Nappi, che si è presentato in sala stampa con un senso di soddisfazione per i propri ragazzi: “Sono orgoglioso, voglio felicità per un pareggio contro la prima in classifica”

