Subappalto Atc, Seal rimuove un motivo di scontro: “A disposizione tutti i 48 mezzi”. Sommovigo: “Comune e Provincia saranno invitati in commissione Controllo e garanzia”

Non si fanno attendere le reazioni alla seduta di ieri della commissione Controllo e garanzia sulla gara per il subappalto del 30 per cento del servizio di trasporto pubblico gestito da Atc. Se da una parte le dichiarazioni rese dal presidente Franco Pomo e dall’amministratore delegato Giovanni Copello hanno aiutato a chiarire il percorso intrapreso dalla società partecipata spezzina tra giugno e novembre, dall’altra ci sono risposte che non hanno convinto sino in fondo i commissari di opposizione intervenuti e affermazioni che hanno prodotto nuove mosse nell’ambito della vicenda che vede coinvolte, oltre ad Atc esercizio, anche l’Ati uscente Saca/Seal e la subentrante Trotta/Riccitelli.

In particolare i concessionari che stanno svolgendo il servizio in proroga, sulla base della dichiarazione dei vertici Atc secondo la quale la riduzione dei mezzi da trasferire da 48 a 42 sia uno dei motivi dello stallo nella trattativa tra le aziende, ha deciso di comunicare agli attori coinvolti nella vicenda di essere disponibile a reintrodurre nel negoziato i 6 mezzi inizialmente previsti nel capitolato. Si aprono così due possibilità: l’acquisto di 42 messi al costo di quasi 1,9 milioni di euro e quello dell’intero blocco di 48 mezzi al prezzo di 2,6 milioni. Sempre entro il termine del 15 novembre fissato nell’incontro che si è svolto la scorsa settimana di fronte al vice prefetto vicario.

Tornando alle reazioni dei consiglieri di opposizione, bisogna registrare quella dei dem Marco Raffaelli e Andrea Montefiori: “Abbiamo chiesto precisazioni su molti aspetti in merito alle scelte di Atc di posticipare in continuazione i termini, sia per la firma del contratto, che per l’entrata in vigore dei suoi effetti, e riguardo al rispetto degli obblighi dell’aggiudicatario, che, secondo gli accordi presi con Atc, si sarebbero dovuti già configurare. Ma invece non sono presenti. Perché, ad esempio, cosa accadrà se non avverrà l’acquisto dei mezzi del precedente gestore? E ancora: quali penali saranno applicate da Atc per chi non sta rispettando gli accordi e cosa succederà il 15 novembre se si riproporrà il medesimo scenario già avuto pochi giorni fa, ossia l’impossibilità del consorzio Trotta/Riccitelli a prendere in carico il servizio come da atti di gara. Su tali aspetti – affermano Raffaelli e Montefiori – non ci hanno per nulla convinto le risposte ascoltate dai vertici di Atc. A nostro avviso la situazione è confusa e lascia molti dubbi sul piano della legittimità giuridica. Sotto questo profilo, faremo le dovute valutazioni circa le azioni da intraprendere. Sia chiaro che per il Pd le priorità sono: il rispetto delle regole, la tutela del trasporto pubblico, come bene essenziale dei cittadini, e la salvaguardia dell’azienda pubblica Atc. Pertanto non accetteremo più meline da nessuna parte in causa e pretendiamo che dal 15 novembre l’esecuzione del servizio avvenga secondo quanto stabilito dagli atti di gara”.

