Incidente stradale nel pomeriggio a Bottagna, poco prima della rotonda per Follo e Ceparana in Via Provinciale piana. Per dinamiche in fase di accertamento quattro automobili sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena, il bilancio è di tre feriti, tra questi una 19enne e un uomo di 71 anni, fortunatamente non gravi. L’episodio risale alle 15,30 di oggi pomeriggio e sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce rossa di Follo, della Pubblica assistenza di Ceparana e un terzo mezzo di soccorso. Inevitabili le ripercussioni sul traffico per tutta la durata degli interventi sia per prestare le prime cure ai feriti che per i rilievi legati all’incidente al vaglio delle forze dell’ordine. Le persone coinvolte sono state portate al San Bartolomeo di Sarzana,

L’articolo Tamponamento a catena a Bottagna: tre feriti al San Bartolomeo di Sarzana proviene da Città della Spezia.

