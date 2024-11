Trasformatore e paolo Enel coinvolti in un incendio a San Giorgio: Vigili del fuoco volontari di Levanto e tecnici in azione

Incendio in località San Giorgio nel territorio comunale di Bonassola. L’episodio risale alle 17.30 di oggi quando da un trasformatore ad olio si sarebbe propagato il fuoco che ha coinvolto anche un palo dell’Enel, allargandosi anche ad una piccola porzione di vegetazione. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco volontari di Levanto raggiunti poi anche dal distaccamento dei pompieri di Brugnato e dai tecnici Enel. Spente le fiamme sono cominciate le opere di bonifica e messa in sicurezza. Otto le utenze rimaste senza corrente, il ripristino del servizio alle 22 era in corso di definizione.

