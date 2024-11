Trump eletto presidente Usa, Ciangherotti (Fi): “La sua leadership porterà stabilità e prosperità”

Albenga. Trump è il 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Ed è molto soddisfatto dell’esito il vice coordinatore provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti, che ha dichiarato: “Grazie a Dio, ha vinto le elezioni una figura di grande rilevanza per chi, come noi in Forza Italia, sostiene politiche basate su crescita economica, sicurezza e difesa dei valori tradizionali”.

“Le sue politiche di riduzione delle tasse e della regolamentazione rappresentano una spinta decisiva alla crescita economica e all’occupazione, principi che condividiamo come promotori di una sana competitività del settore privato”.

