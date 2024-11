Un dibattito sui giovani e un incontro con Gio Evan aprono la XIV edizione di “Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque”

Al via la 14a edizione di “Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque”, che inaugurerà domenica 10 novembre ore 18.00 al PIN con i consueti saluti istituzionali, la presentazione del programma da parte del coordinatore artistico Alessandro Maggi e la consegna del Premio miglior lettore delle biblioteche 2024. A seguire, alle ore 18.30, si entrerà nel vivo della rassegna con “I giovani di ieri e di oggi”, una conversazione a cura di Giuseppe Antonelli, professore ordinario di Storia della lingua italiana all’Università di Pavia, Andrea Maggi, insegnante nel docu-reality di Rai2 Il Collegio e ora è impegnato nella divulgazione di tematiche educative anche attraverso i social, e Silvio Petta, che ha lanciato il progetto Superpapà ed è uno dei papà blogger più seguiti in rete. Quindi alle ore 21.00 al Teatro civico grande attesa per l’incontro con Gio Evan, cantautore, scrittore, poeta, umorista, performer.

“La XIV edizione di Libriamoci-Leggere ovunque, leggere comunque entra nel vivo con un ricchissimo programma incentrato sulle sfide che ci attendono nel prossimo futuro – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini -. Presentazioni, talk, laboratori e autori di grande rilievo si avvicenderanno in questa rassegna letteraria che ci consentirà di riflettere sul presente, fornendoci preziosi strumenti per provare a immaginare il nostro domani”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com