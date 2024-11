Viaggio tra i residenti del Cep, dove l’80% non va più a votare: “Ci siamo stufati della politica”

Genova. Quattro elettori su cinque rimasti a casa. È successo alle ultime elezioni regionali in via Novella, nel cuore del cosiddetto Cep sulle alture di Pra’, dove si trova la sezione col record di astensionismo in tutta la città di Genova: solo il 20,94% è andato a votare. “Ci sentiamo abbandonati tutti, qui i politici promettono ma non mantengono mai”, raccontavano i residenti coinvolti nel reportage di Genova24 realizzato poco più di un mese fa. E oggi, all’indomani di una tornata che ha visto l’affluenza complessiva fermarsi sotto il 46% in Liguria, quella dichiarazione di sfiducia trova riscontro nei numeri e nelle parole di chi vive quotidianamente una realtà di frontiera, fatta di degrado e insicurezza, condizioni alle quali la maggior parte degli abitanti si è rassegnata.

“Non mi interessa votare, chiunque ci governi è sempre uguale, non cambia nulla. I risultati sono questi”, si sfoga Lorenzo mentre indica i cantieri ancora aperti: “Hanno fatto i lavori, li stanno facendo di nuovo. Hanno speso 20 milioni, dove sono andati a finire? Hanno rifatto solo l’esterno, ancora non ci sono le mattonelle sui balconi. Capisce perché uno non va a votare?”. Da mesi i residenti sono alle prese con ciò che resta degli interventi di efficientamento finanziati col Superbonus, con le finiture ancora da completare e disagi che non finiscono mai. “Qua la gente sta scappando – prosegue Lorenzo -. Molti sono abusivi, mentre la gente che paga viene cacciata via. Prima andavo a votare, poi ho cambiato idea. Da tempo ho perso la fiducia”.

