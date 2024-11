Riprendono alla sede dell’associazione Aidea (Via Persio 27, La Spezia) gli “Inconti con la medicina”. Venerdì 8 novembre alle ore 17,30, a cura della dott. ssa Anna Maria Di Capua, si terrà un incontro dedicato alla “Medicina di genere”. “Oggi, nell’epoca della medicina personalizzata – osservano da Aidea presentanto l’iniziativa -, l’interesse per la variabile ‘genere’ sta crescendo. È, quindi, fondamentale fornire adeguate e corrette informazioni per l’acquisizione dell’idea di salute di genere”.

La seconda conversazione avrà invece luogo il 22 novembre alle ore 17, 30 sempre a cura della dott. ssa Di Capua sul tema del fascicolo sanitario elettronico.

L’articolo Aidea propone un incontro dedicato alla medicina di genere proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com