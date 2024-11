Arriva a Savona il Brick Festival: la manifestazione dedicata ai celebri mattoncini Lego

Savona. Tutto pronto per la prima edizione del Savona Brick Festival, prima esposizione di opere realizzate in mattoncini LEGO® nella città della Torretta. La manifestazione, organizzata da Marco Munì, già autore degli analoghi eventi ingauni, in collaborazione e con il patrocinio del comune di Savona, si terrà negli spazi del Liceo Chiabrera Martini e aprirà al pubblico dalle ore 14 alle ore 18 di sabato 9 novembre, per poi tornare domenica 10 novembre dalle 9 alle ore 18. Il Savona Brick Festival è un mix di spettacolo, arte visiva, intrattenimento ludico e didattico completamente gratuito.

Nell’area espositiva verranno presentate le opere di alcuni tra i migliori “costruttori” italiani. Saranno presenti i capolavori di Luca Petraglia, uno dei nomi di spicco del panorama nazionale, che riprodurrà in versione “mattoncino” alcune delle eccellenze del patrimonio artistico e architettonico italiano, come ad esempio la Fontana di Trevi e il Campanile di Giotto.

